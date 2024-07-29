Politika

Komisyon, Kürdistan Parlamento seçimleri için oy kartlarını onayladı

author_image Kurdistan24
Seçimde oy kullanma-Arşiv
Seçimde oy kullanma-Arşiv
kürdistan Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kürdistan Parlamento seçimleri

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Kürdistan Parlamento seçimleri için oy kartı örneklerini onayladığını duyurdu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Komiserler Konseyi, 20 Ekim 2024’te gerçekleştirilmesi planlanan Kürdistan Parlamento seçimleri için oy kartlarının ön örneklerini onayladı.

Komisyondan yapılan açıklamada Komiserler Konseyinin Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe seçim bölgelerinde genel oylama için 4, özel oylama için de 1 örnek onayladığı bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 21 Temmuz’da K24'e yaptığı açıklamada, 19'u Hristiyan, 20'si Türkmen olmak üzere toplam 124 bağımsız adayın kayıt yaptırdığını belirterek, "Hristiyan adaylarından 7'si Erbil'de, 4'ü Süleymaniye'de ve 8'i Duhok'ta. Türkmen adaylarından ise 14'ü Erbil'de, 6'sı Süleymaniye'de." demişti.

Sözcü Galayi, Parlamento seçimleri için 13 siyasi parti, 2 koalisyon ve 124 bağımsız adayın kayıt yaptırdığını bildirmişti.

Irak Yüksek Yargı Konseyine bağlı Seçim Yargı Komisyonu, 20 Mayıs 2024'te Kürdistan Bölgesi'ndeki bileşenlerin şikayetleri üzerine Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden beşini bileşenlere tahsis etme kararı almıştı.

Irak Federal Yüksek Mahkemesinin 21 Mayıs 2024'te seçim yargısının kararını onamasıyla, bileşenlere tahsis edilen sandalyelerin şu şekilde dağıtılmasına karar verilmişti:

1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğeri Türkmenler için)

2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğeri Türkmenler için)

3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için

Kürdistan Parlamentosundaki sandalye sayısının illere göre dağılımı:

1. Erbil: 32 sandalye

2. Süleymaniye: 36 sandalye

3. Duhok: 24 sandalye

4. Halepçe: 3 sandalye

(Toplam: 95 sandalye)

Federal Mahkemenin kararına göre parlamento seçimlerinin altıncı turu dört seçim bölgesinde yapılacak.

Kürdistan Parlamento Seçim Kanunu ve komisyon tarafından onaylanan seçim sistemine göre Kürdistan Parlamento seçimlerinde oy kullanabilecek kişilerin 18 yaşını doldurması ve vatandaşlık veya ulusal kart sahibi olması ayrıca biyometrik seçmen kartına sahip olması gerekiyor.

Özel oylamayla ilgili olarak komisyon, genel oylamadan 48 saat önce iç güvenlik güçleri, Peşmerge, ordu, hastane ve cezaevi personeli ile tutukluların, Kürdistan Parlamentosunun sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar sürecek seçimleri için yapılacak özel oylamada oy kullanabileceğini belirledi.

Kürdistan Parlamento Seçim Kanunu'nda açıklandığı gibi seçim yöntemi, açık liste sistemine göre doğrudan gizli oyla sınırlı olacak ve her seçim listesindeki kadın adayların oranı yüzde 30'dan az olmamalı ve Kürdistan Parlamentosu'na aday olmak için belirlenen yaş sınırı 25'tir.

Söz konusu seçimler, Irak il meclisi ve parlamento seçimlerine benzer şekilde, seçmenlerin biyometrik kart kayıtlarının okunması, parmak izlerinin karşılaştırılması ve oy kartlarının "QR kodunun" okunması için sandık merkezlerinde elektronik doğrulama cihazları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Komisyon tarafından onaylanan oylama, sayım ve ayırma sisteminde, oylama gizli olacak ve seçmen, liste ve aday sayısını Komisyon tarafından oy vermek için sağlanan özel kalemle oy pusulasının üzerine damgalayarak seçecek.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, sistemde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık ve merkez denetçileri tarafından oyların elektronik ortamda ayrıştırılıp sayılacağını, daha sonra sonuç raporunun basılarak seçime katılan siyasi parti temsilcilerine teslim edileceğini, ardından özel ve genel seçim ön sonuçlarının sandık başkanları tarafından açıklanacağını da vurguladı.

İlgili konular
kürdistan

Irak Başbakanı: Kürdistan Parlamento seçimleri için gerekli tüm şartları sağladık
  2024/07/28 12:40
kürdistan

Uluslararası gözlemciler Kürdistan Parlamento seçimleri için kayıt yaptırabilir
  2024/07/23 20:58
kürdistan

Maruf: Fraksiyonlar seçim yasasını değiştirmek için çalışmalı
  2024/07/23 10:45
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv