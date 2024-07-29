Komisyon, Kürdistan Parlamento seçimleri için oy kartlarını onayladı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Kürdistan Parlamento seçimleri için oy kartı örneklerini onayladığını duyurdu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Komiserler Konseyi, 20 Ekim 2024’te gerçekleştirilmesi planlanan Kürdistan Parlamento seçimleri için oy kartlarının ön örneklerini onayladı.

Komisyondan yapılan açıklamada Komiserler Konseyinin Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe seçim bölgelerinde genel oylama için 4, özel oylama için de 1 örnek onayladığı bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 21 Temmuz’da K24'e yaptığı açıklamada, 19'u Hristiyan, 20'si Türkmen olmak üzere toplam 124 bağımsız adayın kayıt yaptırdığını belirterek, "Hristiyan adaylarından 7'si Erbil'de, 4'ü Süleymaniye'de ve 8'i Duhok'ta. Türkmen adaylarından ise 14'ü Erbil'de, 6'sı Süleymaniye'de." demişti.

Sözcü Galayi, Parlamento seçimleri için 13 siyasi parti, 2 koalisyon ve 124 bağımsız adayın kayıt yaptırdığını bildirmişti.

Irak Yüksek Yargı Konseyine bağlı Seçim Yargı Komisyonu, 20 Mayıs 2024'te Kürdistan Bölgesi'ndeki bileşenlerin şikayetleri üzerine Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden beşini bileşenlere tahsis etme kararı almıştı.

Irak Federal Yüksek Mahkemesinin 21 Mayıs 2024'te seçim yargısının kararını onamasıyla, bileşenlere tahsis edilen sandalyelerin şu şekilde dağıtılmasına karar verilmişti:

1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğeri Türkmenler için)

2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğeri Türkmenler için)

3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için

Kürdistan Parlamentosundaki sandalye sayısının illere göre dağılımı:

1. Erbil: 32 sandalye

2. Süleymaniye: 36 sandalye

3. Duhok: 24 sandalye

4. Halepçe: 3 sandalye

(Toplam: 95 sandalye)

Federal Mahkemenin kararına göre parlamento seçimlerinin altıncı turu dört seçim bölgesinde yapılacak.

Kürdistan Parlamento Seçim Kanunu ve komisyon tarafından onaylanan seçim sistemine göre Kürdistan Parlamento seçimlerinde oy kullanabilecek kişilerin 18 yaşını doldurması ve vatandaşlık veya ulusal kart sahibi olması ayrıca biyometrik seçmen kartına sahip olması gerekiyor.

Özel oylamayla ilgili olarak komisyon, genel oylamadan 48 saat önce iç güvenlik güçleri, Peşmerge, ordu, hastane ve cezaevi personeli ile tutukluların, Kürdistan Parlamentosunun sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar sürecek seçimleri için yapılacak özel oylamada oy kullanabileceğini belirledi.

Kürdistan Parlamento Seçim Kanunu'nda açıklandığı gibi seçim yöntemi, açık liste sistemine göre doğrudan gizli oyla sınırlı olacak ve her seçim listesindeki kadın adayların oranı yüzde 30'dan az olmamalı ve Kürdistan Parlamentosu'na aday olmak için belirlenen yaş sınırı 25'tir.

Söz konusu seçimler, Irak il meclisi ve parlamento seçimlerine benzer şekilde, seçmenlerin biyometrik kart kayıtlarının okunması, parmak izlerinin karşılaştırılması ve oy kartlarının "QR kodunun" okunması için sandık merkezlerinde elektronik doğrulama cihazları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Komisyon tarafından onaylanan oylama, sayım ve ayırma sisteminde, oylama gizli olacak ve seçmen, liste ve aday sayısını Komisyon tarafından oy vermek için sağlanan özel kalemle oy pusulasının üzerine damgalayarak seçecek.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, sistemde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık ve merkez denetçileri tarafından oyların elektronik ortamda ayrıştırılıp sayılacağını, daha sonra sonuç raporunun basılarak seçime katılan siyasi parti temsilcilerine teslim edileceğini, ardından özel ve genel seçim ön sonuçlarının sandık başkanları tarafından açıklanacağını da vurguladı.