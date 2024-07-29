Hakkari-Düğün müzisyenleri tutuklandı

Hakkari’de düğünde Kürtçe şarkı söyleyen yerel müzisyenler, polis baskınında “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkari merkeze bağlı 3 ayrı mahallede gerçekleşen düğünlere polisler tarafından, “siyasi şarkı söyledikleri” gerekçesiyle gelen ihbar üzerine baskın yapıldığı öne sürüldü.

Basında yer edinilen bilgilere göre Sümbül Mahallesi’nde gerçekleşen düğünde yerel müzisyenler ve düğün sahibi “örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınırken, sabah saatlerinde ise düğün çekimi yapan kameramanlar ifadeye çağırıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 7 kişiden düğün sahibi K.D ve çekim yapan kameramanlar ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken “Koma Özgün” müzik grubu üyeleri ise savcılık ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Savcılık, grup üyeleri, N.T., B. U., İ. A. ve A.O. T.’yu tutuklama talebiyle Hakkari Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, sorgusunun ardından grup üyeleri "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.