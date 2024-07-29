Sağlık

Gazze’de çocuk felci salgını

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İsrail saldırıları nedeniyle bölgede çöken sağlık sistemi ve hijyen koşullarının kötüleşmesi Gazze'de çocuk felci salgınına yol açtı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemi çöken Gazze’de çocuk felci salgını olduğunu ilan etti.

Bakanlık, salgına devam eden İsrail saldırının neden olduğunu vurguladı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 297 gündür devam ederken, insani kriz de her geçen gün derinleşiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle enkaza dönen Gazze’de sağlık ve hijyen koşullarının çok kötü durumda olması nedeniyle çocuk felci virüsünün Gazze Şeridi'ne ve ötesine yayılma riskinin yüksek olduğu bildirilmiş, ancak salgın ilan edilmemişti.

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