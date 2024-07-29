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Şarbajer'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Şarbajer'deki yangın
Şarbajer'deki yangın
kürdistan Şarbajer yangın

Şarbajer ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangın, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin uzun süren uğraşı sonucunda kontrol altına alındı.

Şarbajer ilçesine bağlı Tegeran köyünde, bugün (29 Temmuz 2024) henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı.

Şarbajer Kaymakamı Osman Enver, konuya dair K24’e verdiği demeçte, Tegeran köyünde çıkan yangının ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını belirtti.

Kaymakam Enver, yangının yeniden alevlenmesini önlemek ve soğutma çalışması yapılması için bir ekip oluşturduklarını aktardı.

Raperin Orman ve Ormancılık Müdürü İsmail Taha, bugün K24’e yaptığı açıklamada, “Qaladze'de ormanları yaktıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.” ifadesini kullanmıştı. 

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