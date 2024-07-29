Çemirge Barajı bölgedeki kurumuş kuyuları yeniden canlandırdı

Erbil'in Kuştepe ilçesinde bulunan Çemirge Barajı, 1 milyon metreküpten fazla yağmur suyunu depolayarak bölgedeki kuru kuyuların dolmasına olanak sağladı.

Tarım Bakanlığının bir projesi çerçevesinde bugün (29 Temmuz) 45 bin parmak balık Çemirge Barajı’na bırakıldı. Gelecekte, 255 bin parmak balığın da diğer barajlara bırakılması planlanıyor. Geçtiğimiz hafta Dukan Barajı’na 200 bin parmak balık bırakılmıştı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani tarafından 25 Haziran 2024’te resmi olarak açılışı yapılan Çemirge Barajı, 1 milyon metreküpten fazla yağmur suyunu depolayarak bölgedeki kuru kuyuların dolmasına olanak sağladı.

Bölge halkı, barajın çevre köyler için adeta bir nimet haline geldiğini söylüyor.

Bölgede yaşayan Muhammed Xalid, “Baraj bizi kuraklıktan kurtardı, birkaç yıl susuz kaldıktan sonra kuyular canlandı ve suyla doldu.” dedi.

17,5 m yüksekliğinde, 262 m uzunluğunda ve 8 m genişliğinde olan Çemirge Barajı, 4 milyar 300 milyon dinarlık maliyetle, yerel imkanlar ve uzmanlarla uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildi.

Çemirge Barajı'nın açılışını yapmasının ardından barajın bölümlerini gezen Başbakan Barzani, dokuzuncu kabinede su kaynaklarının korunması, baraj ve gölet yapılması konusuna büyük önem verildiğine işaret etmişti.

Mesrur Barzani, “Bu doğrultuda Kürdistan Bölgesi genelinde pek çok projeye imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Barajların mutlaka tarım sektörüne faydası olacak. Ayrıyeten büyük barajların elektrik üretiminde kullanılabilecek. Turizm açısından da bölgeye güzel bir görüntü veriyor. Ayrıca barajlar arazileri su baskınından koruyabilir.” demişti.