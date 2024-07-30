Politika

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani Tahran'da

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FOTO: Kürdistan Bölgesi Başkanlığı
FOTO: Kürdistan Bölgesi Başkanlığı
kürdistan İran Neçirvan Barzani Mesud Pezeşkiyan

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, resmi ziyaret kapsamında İran’ın başkenti Tahran’a ulaştı.

Bugün (30 Temmuz 2024 Salı) öğle saatlarinde beraberindeki heyetle Tahran'a ulaşan Neçirvan Barzani'nin İran’da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın akşam saat 18.00'de düzenlenecek yemin törenine katılması planlanıyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek yemin törenine katılacak.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan, yemin töreninin ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclise sunacak.

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