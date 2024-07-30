Akre Kaymakamı: Bu yıl sumak üretimi 3 bin 900 tona ulaştı

Akre Kaymakamı Dr. Dilawer Bozo, Akre'de 3,5 milyon sumak ağacının bulunduğunu ve üretimin 3 bin 900 ton olduğunu açıkladı.

Dr. Dilawer Bozo, bugün (30 Temmuz 2024) K24'e yaptığı açıklamada, Akre'de 3,5 milyon sumak ağacının bulunduğunu belirterek, "Geçen yıla göre sumak ağaçlarının oranı arttı. Geçen yıl 3 milyon 470 bin olan ağaç sayısı bu yıl 30 bin artarak 3 milyon 500 bin oldu." dedi.

Akre sumakının yerel pazarlara ve yurt dışına ihraç edileceğini kaydeden Kaymakam Bozo, Akre sumağının, ekşi olması ve farklı renklere sahip olmasıyla öne çıktığını belirtti.

Sumağın beyaz, siyah ve kırmızı olarak üçe ayrıldığını dile getiren Dr. Dilawer Bozo, "En pahalısı beyaz olanıdır. Beyaz sumağın fiyatı 8 bin ila 9 bin dinar arasında değişmektedir. Akre'de bu yıl 3 bin 900 ton sumak elde edildi." diye konuştu.

ABD'ye dahi ihraç edilen Akre sumağı tüm bölgelerde talep görüyor.