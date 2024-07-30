"Kürdistan Parlamento seçimlerinde 2 milyon 899 binden fazla kişi oy kullanabilir"

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun Kürdistan Bölgesi seçmen kayıtlarını onayladığı bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, bugün (30 Temmuz 2024 Salı) Kurdistan24’e verdiği demeçte, Kürdistan Bölgesi'nde altıncı tur parlamento seçimlerinde 2 milyon 683 bin 618'si genel oylamada, 215 bin 960 ise özel oylamada toplam 2 milyon 899 bin 578 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Oy kullanma merkezleri ve istasyonlarıyla ilgili olarak Galayi şunları kaydetti:

"Kürdistan Bölgesi'ndeki dört seçim bölgesinde genel oylama için 6 bin 165 oy verme istasyonuna bölünmüş toplam 1266 oy verme merkezi bulunuyor. Özel oylamada ise 749 oy verme istasyonuna bölünmüş 165 özel oy verme merkezi bulunmakta."

Cumana Galayi, Kürdistan Bölgesi'ndeki seçmenlere oy verme kartlarını almak için en yakın biyometrik kayıt merkezine gitme çağırsında bulunarak, "Halen vatandaşların almaya gitmediği çok sayıda biyometrik kart var. Oy haklarını kaybetmemek için ikamet ettikleri yerin yakınındaki komisyon merkezlerini ziyaret edebilirler." dedi.

Özel oylamada oy verme merkezleri ve istasyonlarının illere göre dağılımı:

Duhok

Oy verme merkezi: 264

İstasyon: 1596

Erbil

Oy verme merkezi: 498

İstasyon: 2213

Süleymaniye

Oy verme merkezi: 477

İstasyon: 2373

Halepçe

Oy verme merkezi: 27

İstasyon: 136

Özel oylamada oy verme merkezleri ve istasyonlarının illere göre dağılımı:

Bağdat

Oy verme merkezi: 1

İstasyon: 2

Duhok

Oy verme merkezi: 33

İstasyon: 143

Erbil

Oy verme merkezi: 62

İstasyon: 306

Süleymaniye

Oy verme merkezi: 57

İstasyon: 276

Halepçe

Oy verme merkezi: 1

İstasyon: 3

Ninova

Oy verme merkezi: 4

İstasyon: 5

Kerkük

Oy verme merkezi: 1

İstasyon: 2

Diyala

Oy verme merkezi sayısı: 1

İstasyon sayısı: 1

Anbar

Oy verme merkezi: 1

İstasyon: 1

Bağdat - Kerx

Oy verme merkezi: 2

İstasyon: 8

Vasıt

Oy verme merkezi: 1

İstasyon: 1

Salahaddin

Oy verme merkezi: 1

İstasyon: 2

Irak Yüksek Yargı Konseyine bağlı Seçim Yargı Komisyonu, 20 Mayıs 2024'te Kürdistan Bölgesi'ndeki bileşenlerin şikayetleri üzerine Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden beşini bileşenlere tahsis etme kararı almıştı.

Irak Federal Yüksek Mahkemesinin 21 Mayıs 2024'te seçim yargısının kararını onamasıyla, bileşenlere tahsis edilen sandalyelerin şu şekilde dağıtılmasına karar verilmişti:

1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğeri Türkmenler için)

2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğeri Türkmenler için)

3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için

Kürdistan Parlamentosundaki sandalye sayısının illere göre dağılımı:

1. Erbil: 32 sandalye

2. Süleymaniye: 36 sandalye

3. Duhok: 24 sandalye

4. Halepçe: 3 sandalye

(Toplam: 95 sandalye)

Federal Mahkemenin kararına göre parlamento seçimlerinin altıncı turu dört seçim bölgesinde yapılacak.

Kürdistan Parlamento Seçim Kanunu ve komisyon tarafından onaylanan seçim sistemine göre Kürdistan Parlamento seçimlerinde oy kullanabilecek kişilerin 18 yaşını doldurması ve vatandaşlık veya ulusal kart sahibi olması ayrıca biyometrik seçmen kartına sahip olması gerekiyor.

Özel oylamayla ilgili olarak komisyon, genel oylamadan 48 saat önce iç güvenlik güçleri, Peşmerge, ordu, hastane ve cezaevi personeli ile tutukluların, Kürdistan Parlamentosunun sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar sürecek seçimleri için yapılacak özel oylamada oy kullanabileceğini belirledi.

Kürdistan Parlamento Seçim Kanunu'nda açıklandığı gibi seçim yöntemi, açık liste sistemine göre doğrudan gizli oyla sınırlı olacak ve her seçim listesindeki kadın adayların oranı yüzde 30'dan az olmamalı ve Kürdistan Parlamentosu'na aday olmak için belirlenen yaş sınırı 25'tir.

Söz konusu seçimler, Irak il meclisi ve parlamento seçimlerine benzer şekilde, seçmenlerin biyometrik kart kayıtlarının okunması, parmak izlerinin karşılaştırılması ve oy kartlarının "QR kodunun" okunması için sandık merkezlerinde elektronik doğrulama cihazları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Komisyon tarafından onaylanan oylama, sayım ve ayırma sisteminde, oylama gizli olacak ve seçmen, liste ve aday sayısını Komisyon tarafından oy vermek için sağlanan özel kalemle oy pusulasının üzerine damgalayarak seçecek.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, sistemde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık ve merkez denetçileri tarafından oyların elektronik ortamda ayrıştırılıp sayılacağını, daha sonra sonuç raporunun basılarak seçime katılan siyasi parti temsilcilerine teslim edileceğini, ardından özel ve genel seçim ön sonuçlarının sandık başkanları tarafından açıklanacağını da vurguladı.