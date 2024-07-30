Mardin'de 4 bölge için "geçici özel güvenlik bölgesi" kararı

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki 4 bölge, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsal Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahallelerindeki bölgelerin 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildiği bildirildi.

Kararın, 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında geçerli olduğu kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin ili Nusaybin ilçesi Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerde 30 Temmuz (Dahil)-13 Ağustos 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; söz konusu yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.”