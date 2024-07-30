Necib Mikati: İsrail'in savaş tehdidi topraklarımızı savunmamıza engel olmayacak

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in saldırı tehdidine karşı ülkesinin uluslararası yasalara bağlı kalarak her türlü savunmayı yapacağını söyledi.

Ülkenin resmi ajansı NNA, Mikati'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik olası saldırısına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Sivillere yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını vurgulayan Lübnan Başbakanı, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması çağrısı yaptı.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan Mecdel Şems beldesine 27 Temmuz'da düzenlenen saldırının ardından İsrail'in Lübnan'ı tehdidine dair Mikati, "İsrail'in Lübnan'a yönelik kapsamlı savaş tehdidi, Lübnanlıları uluslararası yasalarca onaylanan her türlü yolla topraklarını savunmaktan alıkoymayacaktır." ifadesini kullandı.

Golan Tepeleri'ne roketli saldırı

28 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Medel Şems beldesinde bir futbol sahasına yönelik roket saldırısının "Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği" ve saldırıyı herkesin kınaması gerektiği belirtilmişti.

İsrail ordusunun olası saldırı tehdidi nedeniyle birçok ülke Lübnan'daki vatandaşlarından ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı.