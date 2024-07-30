Sözcü Hewramani: Hükümet medya alanındaki çalışanlarının kapasitesini geliştirmeye hazır

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşawa Hewramani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin gazetecilere bilgi sağlama konusunda elverişli bir ortam yaratmak için medya alanındaki çalışanlarının kapasitesini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Hükümet Sözcüsü Hewramani, ABD Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Ziyaretçi Lider Değişim Programı çerçevesinde Kürdistan Bölgesel Hükümetinin bazı bakanlık ve kurumlarının sözcüleriyle, ABD’li bazı yetkililerle bir araya geldiklerini bildirdi.

Kürdistan Bölgesel Hükümetinin, gazetecilere bilgi sağlama konusunda elverişli bir ortam yaratmak için medya alanındaki çalışanlarının kapasitesini geliştirmeye hazır olduğunu dile getiren Hewramani, ABD Hükümeti ve Dışişleri Bakanlığının bu konuda Kürdistan Bölgesi'ne yardım etme çabalarından dolayı minnettar olduklarını kaydetti.

Sözcü Hewramani, önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri ve birçok eyaletteki yerel yetkililerle önemli toplantılar yapacaklarını aktardı.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğundan 25 Temmuz’da yapılan açıklamada, “11 Kürdistan Bölgesi Hükümeti sözcüsünün bu hafta ABD Uluslararası Ziyaretçi Lider Değişim Programına (IVLP) katılmak üzere ABD'ye gidecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.” denilmişti.

Açıklamada, “Bu değişim programı, Kürdistan Bölgesi'nde medya özgürlüğünün iyileştirilmesi ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin medyayla ilişkisinin güçlendirilmesi yönünde devam eden çabalarımızın önemli bir parçasıdır.” ifadesi kullanılmıştı.