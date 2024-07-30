Mesud Pezeşkiyan: İran'ın ülkelerle ilişkileri bilgelik ve çıkarlara dayalı olacak

İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün 88 ülkeden temsilcilerin de katıldığı törende yemin ederek resmen göreve başladı.

İran'da İbrahim Reisi'nin beraberindeki heyetle birlikte 19 Mayıs'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimlerde sandıktan birinci çıkan Mesud Pezeşkiyan, İslami Şura Meclisinde düzenlenen törende yemin etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, bugün düzenlenen yemin törende 88 ülkeden heyetler yer aldı. Yerel saatle 16.00'da başlayan törende yemin ederek resmen göreve başlayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ardından, mecliste bir konuşma yaptı.

Mesud Pezeşkiyan, İran’ın ülkelerle ilişkilerini “bilgelik ve çıkarlara dayalı” hale getirmeye çalıştığını belirtirken, toplumdaki ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve herkesin kendi onuruna sahip olmasını sağlamak için çalışacaklarını bildirdi.

Ülkesinin cumhurbaşkanı seçilerek halkının sıkıntılarını ve iç krizleri anlama fırsatı bulduğunu ve bunun güçlü ülkelerin "İran halkına yönelik kötü muamelesini" düzeltmek için bir fırsat olacağını vurgulayan Mesud Pezeşkiyan, İran'da devletin alan ve kurumları arasında daha fazla ilişki ve koordinasyon sağlanması, daha fazla ortak görev üstlenilmesi için yeni bir zemin ortaya çıktığını kaydetti.

Konuşmasında İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarına da değinen Pezeşkiyan, "Gazze'ye çocukları öldüren silahları sağlayanlar, Müslümanlara insanlık dersi veremez." dedi.

Dünyanın bölgesel ve küresel sorunlarını “güçlü ve barışı seven İran'ı katılımıyla çözmesi gerektiğini” ifade eden İran Cumhurbaşkanı, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e işaret ederek, "Halkın ve Dini Lider'in desteği ile ve sistemin tüm ögeleri ve ülkenin tüm siyasi fraksiyonları arasında fikir birliği sağlayarak İran'ın uluslararası arenadaki onurunu ve çıkarlarını kararlı bir şekilde koruyacağız." diye konuştu.