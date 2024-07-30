Umed Sabah: Başbakan Barzani Süleymaniye ve Halepçe'de hizmetlerin ilerletilmesi talimatını verdi

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, vatandaşların maaşlarının Bağdat’tan gönderilmesinde yaşanan sorunların çözüldüğünü ve Başbakan Mesrur Barzani’nin Süleymaniye ve Halepçe'de hizmetlerin ilerletilmesi talimatında bulunduğunu bildirdi.

Umed Sabah, düzenlediği basın açıklamasında, “Başbakan, Süleymaniye'yi ziyaret ederek Süleymaniye ile Halepçe valileri ve idari birim yetkilileriyle görüştükten sonra herkesin taleplerini dinledi. Daha sonra bize bu illere ve özerk yönetimlere hizmet etmemiz talimatını verdi. Bir ay içerisinde taleplerini yerine getirebildik.” dedi.

“Başbakan Mesrur ​​Barzani, Süleymaniye ve Halepçe vilayetleriyle herkesten daha fazla ilgilendiğini düşünüyor. Kendileri bizi Süleymaniye, Halepçe, Raperin ve Germiyan’ı hizmette ilerletmemiz konusunda talimat verdi. Fırsat buldukça onlara hizmet etmeye hazırız.” diyen Umed Sabah, bugün alınan kararlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Alınan kararlar verimlilik ve daha fazla yetkilendirme düzeyindedir. Mali kararlar da aylık gelir ve memur sayısının arttırılması yönündedir. Ayrıca bu bölgenin arazi sorununun çözümüne yönelik karar çıkarıldı, sorunlar da tespit edilip çözümler üretildi.”

Süleymaniye’de birçok projenin yarıda bırakıldığını ve bugün bu konuda gerekli kararın alındığını kaydeden Umed Sabah, Süleymaniye'nin gelirlerinin Maliye Bakanlığı hazinesine iade edilmeme sorununa değinerek, şöyle konuştu:

“Bakanlar Kurulu bir karar çıkardı ve gelirlerin nasıl tek bir yerde toplanıp Kürdistan Bölgesi'nin toplam nüfusuna eşit şekilde dağıtılabileceğini detaylı olarak tartıştı. Kurulun kararının uygulanması konusunda çalışmak üzere Maliye ve Planlama Bakanı'nın da aralarında bulunduğu üst düzey bir komite bulunmaktadır.”

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı, “Bütçe kanunu çıkana kadar kurulun kararı, Kürdistan Bölgesi'ndeki mali yeniden yapılanma için yol haritası olacak.” diye konuştu.

Bağdat’tan maaşların gönderilmesi sürecine de değinen Umed Sabah, “Bağdat, sivil çalışanların maaşlarını sorunsuz bir şekilde gönderirken, askeri çalışanların sorunu da büyük ölçüde çözüldü.” açıklamasını yaptı.

Kürdistan petrolünün ihracatının yeniden başlamamasını “Irak bütçe yasasında Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol şirketlerinin harcamalarının gerektiği gibi dikkate alınmamasına” bağlayan Umed Sabah, sorunun giderilmesi için bütçe kanununda değişiklik yapılması gerektiğini savundu.

Petrol dışı gelirlere ilişkin Umed Sabah, “Üç aydır Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulunda gümrük gelirlerin yüzde 50’si ile vergi gelirlerin yüzde 50’sinin federal hükümete teslim edilmesi kararı aldık ve karara bağlıyız.” dedi.