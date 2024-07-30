Kürdistan Bölgesi'nde insan kaçakçılığı nedeniyle 423 şirket kapatıldı

Kürdistan İnsan Hakları Örgütü Başkanı Hoşiyar Malo, Kürdistan Bölgesi'nde insan kaçakçılığı nedeniyle 423 şirketin kapatıldığını, 500 şirket hakkında da soruşturma açıldığını söyledi.

Hoşiyar Malo, bugün (30 Temmuz 2024) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Dünya çapında insan ticaretinin en belirgin iki biçimi vardır: Kadınların her türlü cinsel işçilik ve zorla çalıştırma amacıyla sömürülmesi." ifadesini kullandı.

Pasaportlarına belli taraflarca el konulan çocuklar ve bazı yabancı işçilerin zorla çalıştırıldığını kaydeden Hoşiyar Malo, “Kürdistan Bölgesi'nde insan ticareti yapanlar cezalandırılmalı ve mağdurlar korunmalıdır.” dedi.

Kürdistan İnsan Hakları Örgütü Başkanı, geçtiğimiz yıl Kürdistan Bölgesi'ne yabancı işçi getiren 2 bin firmanın soruşturma listesine alındığını belirtti.

Hoşiyar Malo, Kürdistan Bölgesi'nde insan kaçakçılığı nedeniyle 423 şirketin kapatıldığını, 500 şirket hakkında da soruşturma açıldığını dile getirdi.