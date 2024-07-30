Politika

Kürdistan Bölgesi Başkanı Barzani, Hakan Fidan ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için bulunduğu tahrada Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek, Erbil-Ankara ilişkilerini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün (30 Temmuz 2024) İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunan Neçirvan Barzani ile Hakan Fidan’ın bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamaya göre görüşmede karşılıklı iş birliğini genişletme ve Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini her alanda geliştirme yönündeki karşılıklı istek vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki son gelişmeler ve iki tarafın önemli bulduğu konuların ele alındığı aktarıldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Türkiye Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından da görüşmeye dair fotoğrafa yer verilen bir paylaşım yapıldı. 

Paylaşımda, Neçirvan Barzani ile Hakan Fidan'ın bir araya geldiği belirtilirken görüşmenin detaylarına yer verilmedi. 

 

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