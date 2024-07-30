Beyrut'ta şiddetli patlama sesi duyuldu!

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun yaşadığı bölgeyi vurduğu ve üst düzey bir Hizbullah liderinin hedef alındığı iddia ediliyor.

Reuters, 30 Temmuz 2024 akşamı Beyrut'un güneyine düzenlenen bir hava saldırısının üst düzey bir Hizbullah liderini hedef aldığını yazdı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Saldırı Lübnan saati ile 7.40 sıralarında yapıldı.

Golan Tepeleri’nde azınlık Dürzi topluluğundan 12 çocuk ve gencin öldürüldüğü olaydan bu yana Beyrut alarm durumundaydı.