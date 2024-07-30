Politika

Beyrut'ta şiddetli patlama sesi duyuldu!

author_image Kurdistan24
ortadoğu İsrail Lübnan Beyrut saldırı Hizbullah

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun yaşadığı bölgeyi vurduğu ve üst düzey bir Hizbullah liderinin hedef alındığı iddia ediliyor.

Reuters, 30 Temmuz 2024 akşamı Beyrut'un güneyine düzenlenen bir hava saldırısının üst düzey bir Hizbullah liderini hedef aldığını yazdı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırının insansız hava araçlarından (İHA) fırlatılan 3 füzeyle gerçekleştiği vurgulanan haberde, Beyrut'ta er-Rabih ismindeki bir binanın vurulduğu ve 2 katının yıkıldığına işaret edildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Saldırı Lübnan saati ile 7.40 sıralarında yapıldı.

Golan Tepeleri’nde azınlık Dürzi topluluğundan 12 çocuk ve gencin öldürüldüğü olaydan bu yana Beyrut alarm durumundaydı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv