Uyuşturucu operasyonu: 6 kişi gözaltında

Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, gerçekleştirilen bir operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 6 kişinin gözaltına alındığı, 1 kilo kristal türü uyuşturucunun da ele geçirildiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucuyu ortadan kaldırma çalışmalarını sürdüren ekiplerin detaylı incelemenin ardından 29 Temmuz 2024'te düzenledikleri operasyonda 1 kilogram kristal türü uyuşturucu ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki gün süren operasyonda uyuşturucu dağıtımı ve alım satımı yapan 6 kişilik çetenin çökertildiği ve üyelerin tamamının gözaltına alındığı aktarıldı.

Suçta kullanılan bir insansız hava aracının yanı sıra çok sayıda silah, el bombası ve sahte dolar da ele geçirildiği kaydedildi.

Tüm şüphelilerin soruşturma altına alındığı ve Uyuşturucuyla Mücadele ve Psikotrop Maddeler Yasası kapsamında yargılanacakları ifade edildi.