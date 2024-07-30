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Elektrik Bakanı'ndan Çinli şirketin projesine destek

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Kemal Muhammed Çin güneş enerjisi

Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanı Kemal Muhammed, Çinli bir şirketin Kürdistan Bölgesi’nde güneş enerjisinden elektrik üretme projesine desteğini açıkladı.

Elektrik Bakanlığından bugün (30 Temmuz 2024) yapılan açıklamada, Elektrik Bakanı Kemal Muhammed’in Çinli Pochen şirketi yetkilisi ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Çinli heyetin güneşten elektrik üretimi projesini hayata geçirmek üzere bakanlığı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Bakan Muhammed, güneş enerjisinden elektrik üretme projesine desteğini dile getirdi.

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