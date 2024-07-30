Politika

Beyaz Saray'dan Orta Doğu'da savaş değerlendirmesi

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Beyaz Saray
Beyaz Saray
dünya Beyaz Saray Orta Doğu ABD Jean-Pierre

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "(Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail ile Lübnan arasında artan gerginliğe ilişkin son durumu değerlendirerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik kısa süre önce düzenlediği saldırıya ilişkin henüz detaylı bilgilere sahip olmadıklarını ve saldırıyı İsrailli muhataplarıyla şu sıralarda görüştüklerini söyledi.

Artan gerginliğe çözüm yolunun diplomasi olduğunu vurgulayan Sözcü Jean-Pierre, "(Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Biz halen bunun kaçınılabilir olduğuna inanıyoruz. Başkan Biden'ın 3,5 yıldır diplomasiye inandığını gördünüz, özellikle konuştuğumuz Mavi Hat bölgesinde." değerlendirmesini yaptı.

Jean-Pierre, İsrail-Lübnan arasındaki söz konusu bölgelerde diplomatik çözümün halen mümkün olduğunu ve bu yolla bölgedeki İsrailli ve Lübnanlı vatandaşların evlerine güven içinde dönebileceklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de bugünkü basın brifinginde, Mavi Hat bölgesinde diplomatik çözümün mümkün olduğunu ve bunun için çaba göstermeye devam edeceklerini söylemişti.

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