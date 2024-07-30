Politika

Babil'in kuzeyinde patlama: Ölü ve yaralılar var

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Irak Babil Patlama Haşdi Şabi

Babil’in kuzeyinde meydana gelen patlamada, can kaybı ve yararlıların olduğu bildirildi.

Edindiğimiz ilk bilgilere göre Babil’in kuzeyinde henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Irak Hizbullahının mevzilerine düzenlenen saldırıda 7 Haşdi Şabi üyesi hayatını kaybetti.

Irak basınında çıkan haberlerde Carf Saxır bölgesinde bir Haşdi Şabi mevzisinin bombalandığı belirtildi.

Kurtarma ekipleri olay yerine ulaşırken, can kaybı sayısının artması bekleniyor.

Irak medyası yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu yazdı.

Öte yandan Babil Valisi Adnan Fayhan’ın, sağlık ve acil durum ekiplerine yaralı Haşdi Şabi üyelerinin bir an önce tedavi edilmesi talimatını verdiği aktarıldı.

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