Başbakan Barzani’den Barzaniler Enfali mesajı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Enfal’e uğratılan insanların aile ve yakınlarına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

Barzaniler Enfali’nin 41’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, "Barzani soykırımının yıldönümünde, Baas rejimi tarafından uğradıkları ırkçı akınının tüm kurbanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Bu, Germiyan ve Badinan'daki diğer Enfal katliamlarının, Halepçe'ye kimyasal saldırıların ve Kürdistan'ın diğer bölgelerindeki soykırımlarının başlangıcıydı." ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, Enfal kurbanlarının ailelerine uygun bir tazminat ödenmesi gerektiği konusunda her zaman ısrar ettiğini vurgulayan Mesrur Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Barzan bölgesi her zaman devrimin, ayaklanmanın Kürt halkının haklarını savunma mücadelesinin merkezi merkezi olmuştur. Bu nedenle pek çok yıkım, yakma ve soykırım saldırısına maruz kalmıştır. Ancak düşmanlar hiçbir zaman halkın direniş ruhunu ve özgürlük arayışını yok edemedi. Barzan bölgesi, hala Kürt halkının ulusal haklarını ve taleplerini savunmanın merkezidir.

Bu acı felaketin yıldönümünde, Barzanilerin kurbanlarının yardımına cesurca koşan genel olarak Kürdistan halkını, özellikle de Erbil halkını ve çevresine teşekkür ediyoruz.

Barzani şehitlerini ve tüm Kürdistan şehitlerini rahmetle anıyor."