Mesrur ​​Barzani'den, Hindistan'a başsağlığı mesajı

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Hindistan'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin desteğini yineledi.

Mesrur ​​Barzani, bugün (31 Temmuz 2024 Çarşamba) sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Wayanad kentinden gelen heyelan haberi bizi üzdü. Kalbimiz mağdurlar ve aileleriyle." ifadelerine yer verdi.

Başbakan ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Hindistan halkına yineleyerek, "Bu zor zamanda Hindistan liderleri ve halkıyla dayanışma içindeyiz." dedi.

Hindistan'ın Wayanad kentinde dün (30 Temmuz 2024 Salı) sabah saatlerinde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 30 kişi yaşamını yitirirken, onlarca kişi de yaralandı.