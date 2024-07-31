ABD'den Haşdi Şabi üssüne İHA saldırısı

ABD'nin Irak'ta Haşdi Şabi üssüne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1'i komutan 4 Haşdi Şabi üyesi yaşamını yitirdi.

ABD Irak'taki Haşdi Şabi'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı el-Cezire Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın güneyinde yer alan Babil'deki 47'nci Tugayı'na insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 1'i komutan 4 Haşdi Şabi üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırının dün yerel saatle 22.00'de düzenlendiği belirtilen açıklamada, “ABD kuvvetleri, koruma ile güvenliği sağlama gibi ulusal ve ahlaki görevlerini yerine getiren Haşdi Şabi güçlerine saldırı düzenlemesi düşmanca yaklaşımının hala devam ettiğini göstermektedir.” ifadesine yer verildi.

25 Temmuz'da koalisyon ve ABD güçlerinin konuşlandığı Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed üssüne füze sadırısı düzenlenmişti. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralı olmamıştı.