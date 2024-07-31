Politika

Hizbullah, komutanlarından birinin İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı

author_image Kurdistan24
Hasan Nasrallah'ın askeri danışmanı Fuad Shukr
Hasan Nasrallah'ın askeri danışmanı Fuad Shukr
ortadoğu Lübnan Hizbullahı İsrail hava saldırısı

Lübanan Hizbullahı, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanlarından birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hizbullah'ın, resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün (30 Temmuz 2024 Salı) Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldığı, saldırıda bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Binadaki birçok katın yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklamaya göre, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür de saldırı esnasında söz konusu binadaydı.

Açıklamada Şükür'ün saldırıda yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Dün İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun yaşadığı bölgeyi vurmuştu.

Golan Tepeleri’nde azınlık Dürzi topluluğundan 12 çocuk ve gencin öldürüldüğü olaydan bu yana Beyrut alarm durumundaydı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv