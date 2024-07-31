Hizbullah, komutanlarından birinin İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı

Lübanan Hizbullahı, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanlarından birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hizbullah'ın, resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün (30 Temmuz 2024 Salı) Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldığı, saldırıda bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Binadaki birçok katın yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklamaya göre, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür de saldırı esnasında söz konusu binadaydı.

Açıklamada Şükür'ün saldırıda yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Dün İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun yaşadığı bölgeyi vurmuştu.

Golan Tepeleri’nde azınlık Dürzi topluluğundan 12 çocuk ve gencin öldürüldüğü olaydan bu yana Beyrut alarm durumundaydı.