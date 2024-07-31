Politika

İsrail'in kuzeyi uçuşlara kapatıldı

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kürdistan hava sahası İsrail Hamas İsmail Haniye

Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle İsrail'in kuzeyi uçuşlara kapatıldı.

Journalism Post'un haberine göre Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı ifade edildi.

İsrail ordusu, dün (31 Temmuz 2024) Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Bu sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

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