Erdoğan'dan Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin suikastı Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, bugün (31 Temmuz 2024 Çarşamba) Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." diyen Erdoğan mesajında "bu suikastın; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklık olduğunu" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacak" vurgusunu yaparak, şunları kaydetti:

"Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Haniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır.

İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum.

Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin."

Bu sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti.