Blinken: "ABD, Haniye suikastından haberdar değildi"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikastından önceden haberdar olmadığını söyledi.

Blinken, bugün (31 Temmuz 2024 Çarşamba) Singapur ziyareti sırasında Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine ilişkin Channel News Asia'ya konuştu.

Antony Blinken, ABD'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine karışmadığını ve ve olaydan önceden haberdar olmadığını ifade etti.

Bakan Blinken, Haniye suikastının Gazze'deki sürece etkisinin ne olacağı sorusuna, "Bu bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum. O nedenle tahminde bulunmak çok zor. Uzun yıllar boyunca bir olayın başka bir olay üzerindeki etkisi hakkında asla tahminde bulunmamayı öğrendim." şeklinde yanıt verdi.

Blinken, bu savaşı sonlandırmak için ateşkes sağlanmasının önemini vurgulayarak, o noktaya ulaşana dek bunun için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gazze'de Filistinlilerin acısını sonlandırmaya yardım etmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Blinken, ABD'liler dahil esirlerin evlerine dönmesinin de kilit öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filipinler'e yaptığı ziyaret sırasında medya mensuplarıyla yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Austin, ABD'nin İsrail'e desteğine ilişkin şunları söyledi:

"Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ama İsrail saldırıya uğrarsa, elbette İsrail’in savunmasına yardım ederiz. Durumun bu noktaya gelmesini istemiyorduk. Bunların hiçbirinin olmasını istemiyoruz. Bu konuda yoğun çalışıyoruz, şu andaki tansiyonu düşürmeye ve sorunları diplomatik yollarla çözmeye yardımcı olacak şeyler yapıyoruz."

Bu sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti.