Politika

Araci: Son gelişmeler bölgeyi geniş bir savaşın eşiğine sürüklüyor

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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci
Irak İsmail Haniye Kasım Araci İran İsrail Hamas

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, Babil'e yönelik saldırılar ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin bölgeyi geniş bir savaşın eşiğine sürükleyeceğini söyledi.

Kasım Araci, bugün (31 Temmuz 2024) sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Curf Saxr'da Haşdi Şabi üyelerinin konvoyuna yönelik saldırıyı ve Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini kınadı.

Araci, mesajında bölgede yaşanan son gelişmelerine ilişkin, "Bu saldırılar, bölgeyi korkunç sonuçlar doğuracak geniş savaşın eşiğine sürükleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin dün (30 Temmuz 2024) Irak'ta Haşdi Şabi üssüne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1'i komutan 4 Haşdi Şabi üyesi yaşamını yitirmişti. İslami Direniş Grubu ise Direniş Koordinasyon Cephesi liderlerine acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

Bu sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

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