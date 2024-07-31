Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Türkiye ziyaretinin tarihi netleşti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye’yi ziyaret edip TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceği tarih netleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abbas’ın Türkiye ziyaretinin tarihini duyurdu.

Altun, paylaşımda, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." ifadelerini kullandı.

Altun, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yayımladığı taziye mesajında ise şunları kaydetti:

"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikastı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, ailesine, Gazze halkına, Filistin'e ve İslam alemine başsağlığı diliyorum."