Kanada, Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineledi

Kanada’nın Erbil Büyükelçiliği, Barzani Enfali’nin 41. yıl dönümünde bu tür suçların tekrar yaşanmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, “Bugün, Saddam Hüseyin rejiminin yürüttüğü ve binlerce masum erkek, kadın ve çocuğun katledildiği Barzani Enfal kampanyasının 41. yıl dönümü. Bu nedenle Kanada, bu zulmün gelecekte tekrarlanmasını önlemek için Irak ve Kürdistan'da barış ve istikrarı koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Baas rejiminin askeri istihbarat teşkilatlarından ele geçirilen belgelere göre Barzani Enfal'i üç aşamada gerçekleştirildi.

Birinci aşama: 31 Temmuz 1983 Quştepe’de yaşayan Barzanilerin Erbil çevresindeki Kudüs ve Kadsiye'de toplama kamplarına yerleştirildi.

İkinci aşama: 10 Ağustos 1983 Herir, Diyana, Bahrka ve Mergasur’da yaşayan Barzanilerin toplanması.

Üçüncü aşama: 1 Ekim 1983 yine yoğun bir şekilde kampları ev ev aradılar ve önceki iki aşamadan kurtulanları tutukladılar.

Emniyet Genel Müdürü'nün Irak Cumhurbaşkanlığı Sekreteri'ne gönderdiği 29 Mart 1989 tarih ve 84 sayılı resmi yazıda, “1 Ağustos 1983 sabahı, Genel Emniyet Müdürü Dr. Fazel Barak'ın isteği üzerine Cumhuriyet Muhafızlarına bağlı bir askeri güç, Barzani aileleri için inşa edilen Quştepe'deki Kudüs ve Kadsiye toplama kamplarını kuşattı. 15 yaş ve altındaki tüm Barzani erkekleri askeri kamyonlarla Bağdat'a nakledildi ve katledildi.” sözleri yer almıştı.