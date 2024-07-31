Erşat Salihi'den taraflar anlaşmaya varana kadar Kerkük'e geçici vali atanması çağrısı

Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) Kerkük'teki liderlerinden Erşat Salihi, çalışanların maaşlarının ödenmesi ve Kerkük’ün mali işlemlerinin tamamanması amacıyla, iller arası Yüksek Koordinasyon Kurulu Başkanı Ahmed Fatlawi’nin geçici olarak Kerkük Valisi olarak görevlendirilmesini önerdi.

Erşat Salihi, yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’ye çağrıda bulunarak, Kerkük’te çalışanların mali işlerinin durmaması için iller arası Yüksek Koordinasyon Kurulu Başkanı Fatlawi’nin geçici olarak Kerkük Valisi olarak görevlendirilmesini istedi.

“Kerkük'te yerel yönetimin kurulamaması, il çalışanlarının ve Kerkük il meclisinin maaşlarının ödenmesinde sorunlara neden oldu.” diyen Erşat Salihi, “Kerkük vilayetinde maaş ödemelerinin gecikmesi ve mali ve idari sorunların ortaya çıkması, tarafların Kerkük'te yerel yönetim kurulması konusunda anlaşmaya varmaları konusunda bir teşvik olmalıdır.” dedi.

Kerkük'te yerel yönetim kurma çabaları sürüyor ve tartışmaların kaynağı herkesin talep ettiği valilik pozisyonu. Bu bağlamda Irak Başbakanı Sudani, ayrı ayrı Arap ve Türkmen toplumundan konsey üyeleriyle bir araya gelerek engellerin kaldırılması ve kentte acil bir yerel yönetim kurulması çağrısında bulundu.

Kerkük İl Meclisinin ilk toplantısı 11 Temmuz’da gerçekleştirilmişti ve yasaya göre valinin 30 gün içinde seçilmesi gerekiyor.

Bilgilere göre Irak Başbakanı Sudani, “Taraflar yasal süre içerisinde anlaşmaya varamazlarsa Kerkük valiliğine birini atayacak." dedi.

Tüm tarafların imzasının yer aldığı anlaşma kapsamında 11 Temmuz'da Kerkük İl Meclisinin ilk toplantısı düzenlenmişti.

Rakan Cuburi, konseyin en yaşlı üyesi olarak toplantıya başkanlık yapmıştı.

Kanuna göre il meclisinin ilk toplantısı sonrasında; Siyasi partilere vali, meclis başkanı ve yardımcılarının seçimi konusunda anlaşmaları için bir ay süre verilecek.

16 ve 18 Aralık 2023 tarihlerinde Kerkük ve Irak’ın 14 ilinde il meclisi seçimleri yapılmıştı.

2005 yılından bu yana il meclisi seçimlerinin yapılmadığı Kerkük’te, seçmeneler 18 yıl sonra sandık başına gitmişti.

Partilerin son seçimdeki sandalye sayıları şu şekilde:

Kürtler: 7 sandalye (KYB 5, KDP 2)

Araplar: 6 sandalye

Türkmen: 2 sandalye

Hristiyanlara tahsis edilen 1 sandalye