Umed Sabah: Gelir kaynaklarını yeniden düzenleyip adil dağıtacağız

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, gelir kaynaklarının yeniden düzenleneceği ve iller ile bağımsız idareler arasında eşit dağıtılması için düzenlemeden önce arttırılacaklarını belirtti.

Süleymaniye’ye ziyaretine ilişkin açıklamasında Umed Sabah, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatı doğrultusunda Süleymaniye’ye ziyaret gerçekleştirdiğini bildirirken, ziyareti sınırdaki taleplerin uygulanmasındaki rutini azaltmak olduğunu kaydetti.

Bölgenin tüm idari birimleriyle görüştüklerini ve talepleri hayata geçireceklerini söyleyen Umed Sabah, tüm illere ve bağımsız idarelere adil bir şekilde dağıtabilmeleri için kaynakların yeniden düzenlenmesi ve artırılması gerektiğini ifade etti.

Umed Sabah, “Süleymaniye de tüm Kürdistan şehirleri gibi seviliyor ve değer veriliyor ama bölgede bütçe kanunumuz yok, bütçe kanunumuz olsaydı hiçbir zaman gelir sorunu yaşanmazdı.” dedi.

“Başbakan Mesrur Barzani’nin kararları Süleymaniye’deki birçok sorunu çözecek.” diyen Umed Sabah, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kararları, yetki verilmesi, bütçe tahsisi, projelerin tamamlanması, arsa ve evlerle ilgili hukuki sorunların çözülmesi açısından Süleymaniye vilayetinin çıkarınadır.” açıklamasını yaptı.