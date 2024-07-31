Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü: Beyrut'a uçuşlar devam ediyor

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşiyar, Erbil ile Beyrut arasındaki uçuşların devam ettiğini ve haftada 13 sefer gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kurdistan24’e açıklama yapan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü, “Erbil-Beyrut arasındaki uçuşlar haftada 13 seferle devam ediyor.” dedi.

Öte yandan Irak Ulaştırma Bakanlığı, Bağdat ile Beyrut arasındaki uçuşların durdurulacağı yönündeki söylentileri yalanladığı açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu uçuşların devam ettiği bildirildi.

Alman havayolu Lufthansa 29 Temmuz’da yaptığı açıklamayla, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle Beyrut'a uçuşlarını 30 Temmuz’a kadar askıya aldığını duyurmuş ve 29 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra Beyrut Uluslararası Havalimanına yapılması planlanan üç uçuşun iptal edildiğini aktarmıştı.

Golan Tepeleri'ne roketli saldırı

28 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Medel Şems beldesinde bir futbol sahasına yönelik roket saldırısının "Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği" ve saldırıyı herkesin kınaması gerektiği belirtilmişti.