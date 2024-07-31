Neçirvan Barzani, Tahran'da Mesud Pezeşkiyan ve Muhammed Bakır Kalibaf ile ayrı ayrı görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile ayrı ayrı görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin Tahran ziyareti çerçevesinde 31 Temmuz Çarşamba günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldiği bildirildi.

Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyetin Tahran’da gerçekleştirilen yemin törenine katılması dolayısıyla teşekkürlerini ileten Pezeşkiyan, İran'ın Kürdistan Bölgesi ve Irak ile her alanda ilişki ve iş birliğini genişletme istediğini yineledi.

Davet için teşekkürlerini ileten Neçirvan Barzani de Kürdistan Bölgesi’nin İran'ı önemli komşusu olarak gördüğünü ve Irak ile Kürdistan Bölgesi'nin İran'la ilişkilerinin geliştirilmesi için çalıştığını dile getirdi.

Neçirvan Barzani, Bağdat'a yapacağı ziyaret sırasında Pezeşkiyan’a Erbil'e ziyaret gerçekleştirmesi için davette bulundu.

Kürdistan Bölgesi'nin, Kürdistan Bölgesi üzerinden güney Irak'a giden İranlı ziyaretçi sayısını artırmak ve iki ülke arasındaki ticaret alışverişini genişletmek istediğine işaret eden Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin hiçbir zaman İran ve komşu ülkeler için tehdit olmayacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Neçirvan Barzani, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’la da bir araya geldi.

Başkanlıktan Barzani-Kalibaf görüşmesine dair yapılan açıklamaya göre görüşmede, İran'ın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki iç durumu ve genel olarak bölgedeki durum ele alınırken, bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, bölgede istikrar ve barışın korunması için ortak işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Şeyh Cefer Şeyh Mustafa, İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri’nin katıldığı görüşmede ortak çıkarları ilgilendirilen diğer konular ele alındı.