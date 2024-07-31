Kürdistan Bölgesi Başkanlığı: İsmail Haniye'nin hedef alınmasını kınıyoruz

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'daki suikastı kınadı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Tahran'da misafir olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin hedef alınmasını kınıyoruz ve bu tehlikeli gelişmeyi derin endişeyle karşılıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “durumun daha da karmaşık hale gelmesi, tüm bölgenin barış ve istikrarını tehdit edecek ve daha kötü sonuçlara yol açacaktır” şeklinde değerlendirmede bulunuldu.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.