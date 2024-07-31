BMGK, Heniyye suikastının ardından acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak.

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

-Hamas lideri Haniye'nin suikasti

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.