Politika

Kremlin Sözcüsü: Haniye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Haniye'nin naaşı yarın öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov
dünya Kremlin Hamas İsmail Haniye Tahran Katar

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dmitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi.

Bu tür eylemlerin bölgede barışı tesis etme girişimlerine karşı olduğuna dikkati çeken Peskov, ayrıca bunun zaten gergin olan durumu önemli ölçüde istikrarsızlaştırabileceğine inandıklarını vurguladı.

Peskov, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümüne yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hamas, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için yarın Tahran'da cenaze töreni düzenleneceğini, ardından naaşın Katar'a nakledileceğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Haniye için yarın İran'ın başkenti Tahran'da resmi ve halka açık bir cenaze töreni düzenlenecek daha sonra Haniye'nin naaşı aynı gün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilecek.

İlgili açıklamada, "Şehit liderin ruhu için 2 Ağustos’ta cuma namazının ardından Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra naaşı Luseyl'deki mezarlığına defnedilmek üzere son mekanına nakledilecektir." denildi.

Ayrıca, "Haniye’nin cenaze töreni, Arap ve İslam liderleri ve halktan katılımla Doha'da gerçekleştirilecek." sözleri yer aldı.

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