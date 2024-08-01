Politika

Başbakan Barzani: İsmail Haniye'nin öldürülmesini kınıyorum

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
kürdistan İsmail Haniye Mesrur Barzani suikast

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü provokasyon girişimi kınayacağını bildirdi.

Mesrur Barzani, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla sosyal medya platformu X hesabından mesaj yayımladı.

Başbakan Batzani mesajında, "İsmail Haniye'nin öldürülmesini ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü provokasyon girişimi kınıyorum." ifadesini kullandı.

Mesrur Barzani mesajında ayrıca tüm taraflara son dönemdeki gerginlikleri hafifletmeye ve daha fazla istikrarsızlığa tahammülü olmayan bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi için ciddi görüşmelerde bulunmaya çağrıda bulundu.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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