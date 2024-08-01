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Malatya'da 4,4 şiddetinde deprem

Yerlikaya: "An itibari ile herhangi bir olumsuz durum yoktur."
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kürdistan Deprem afad malatya yeşilyurt Ali Yerlikaya

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saat 5.52'de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya Yeşilyurt’ta 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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