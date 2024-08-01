Haniye için ilk cenaze töreni Tahran'da yapıldı

Uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı.

Bugün (1 Ağustos 2024 Perşembe) Tahran Üniversitesinde düzenlenen törende Haniye'nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı.

Ardından istikamet, halkın katılımı ile Azadi Meydanı olacak. Haniye'nin naaşı daha sonra uçakla Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.

Haniye için, yarın Katar Ulusal Camii'nde de ayrı bir tören düzenlenecek. Cenaze, cuma namazının ardından halkın katılımıyla Katar'da toprağa verilecek.

Törende konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Beyrut ve Tahran'a yönelik saldırılarının İsrail'in yenilgisinin bir işareti olduğunu söyledi.

İsrail'in, İran İslam Cumhuriyeti ile yüzleşmek için ağır bir bedel ödemesi zorunda olduğunu belirten Kalibaf, "Saldırıyı ABD desteklemiştir. Haniye suikastına uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.