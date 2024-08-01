ABD'den vatandaşlarına uyarı: “Lübnan'a seyahat etmekten kaçının”

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim dolayısıyla, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında güncellenen seyahat uyarıları bölümünde Lübnan'la ilgili yeni uyarı yayımlandı.

Açıklamada, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında son günlerde artan gerilim dolayısıyla ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Halen Lübnan'da bulunan Amerikan vatandaşlarına ise güvenli bir yere sığınmaları ve ülkenin güney bölümünde bulunanlara bölgeden derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu.