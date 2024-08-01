Politika

New York Times: "Hamaney, İsrail'e doğrudan misilleme emri verdi"

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FOTO: Arşiv
FOTO: Arşiv
İran Hamaney İsrai New York Times misilleme İsmail Haniye

New York Times gazetesi, ikisi Devrim Muhafızları'ndan olan üç İranlı yetkiliye dayanarak, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki Haniye suikastı için İsrail'e doğrudan misilleme emri verdiğini iddia etti.

ABD merkezli New York Times'te yer alan haberde, İsrail'in Tahran'da Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'yi öldürmesinin ardından dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'e doğrudan saldırılması emrini verdiği iddia edildi.

Hamaney'in söz konusu emri dün sabah, İsmail Haniye'nin öldürülmesinden birkaç saat sonra kendi başkanlığında acilen düzenlenen İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında verdiği belirtilen haberde, Hamaney'in, askeri yetkililere, Haniye suikastına misilleme olarak İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği kaydedildi.

Habere göre Hamaney, ülkesinin silahlı kuvvetlerine İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik olası saldırılarına karşı tetikte olma çağrısında bulundu.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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