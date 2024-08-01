Politika

İranlı bir askeri komtan Lübnan’da öldürüldü

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İranlı askeri danışman Milad Bedia
İranlı askeri danışman Milad Bedia
İran Lübnan İran Hizbullah İsrail

İsrail'in Beyrut'un güneyinde üst düzey bir Hizbullah liderini hedef almak amacıyla düzenlediği saldırıda İranlı bir askeri komutan da öldürüldü.

İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail'in 30 Temmuz'da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün hedef alındığı binaya düzenlediği hava saldırısında yakınında, kutsal mekanların koruyucusu olan İranlı askeri danışman Milad Bedia da öldürüldü.

Fars News'in haberine göre Fuad Şükür'ün hedef alındığı Lübnan'ın gündeyindeki ikametgahının yakınında öldürülen Bedia'nın kimliği saatler sonra belirlendi.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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