Hemin Hewrami ve Rusya Başkonsolosu Kürdistan Parlamento seçimlerini görüştü

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Hemin Hewrami ile Rusya’nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin, KDP'nin Kürdistan Parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklarını görüştü.

KDP Siyasi Büro Üyesi Hemin Hewrami, dün (31 Temmuz 2024 Çarşamba) Rusya’nın Erbil Başkonsolosu Maxim Robin ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Federal Rusya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi vurgulandı.

Hewrami K24'e görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

KDP'li yetkili Hemin Hewrami, Rusya Başkonsolosu ile yaptıkları görüşmede, KDP'nin Kürdistan Parlamento seçimlerine yönelik hazırlıkları ile Kürdistan Bölgesi ile Rusya arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve yükseköğretim alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.