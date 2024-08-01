Helgurd Şeyh Necib: Dokuzuncu kabine su projelerinin uygulanmasına öncelik veriyor

Soran Bağımsız İdaresi Müdürü Helgurd Şeyh Necib, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu Kabinesinin her zaman su projelerine öncelik verdiğini vurguladı.

Helgurd Şeyh Necib, bugün (1 Ağustos 2024 Perşembe) düzenlenen basın toplantısında, elektrik ve yol hizmetlerinin hepsinin önemli olduğunu ancak en önemlisi su projelerinin olduğunun altını çizerek, "Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, su projelerinin diğer tüm projelerden önce gelip hayata geçirilmesi gerektiğini her defasında vurguluyor. Dolayısıyla da 9’uncu kabine her zaman su projelerine öncelik veriyor." diye konuştu.

"İklim değişikliği sorunu yeraltı su kaynaklarına güvenmemizi imkansız hale getirdi." diyen Şeyh Necib, "Dolayısıyla stratejik projeleri daha yüksek maliyetle hayata geçirmeye çalışacağız; Böylece suyu uzun bir süre için sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Soran Bağımsız İdaresi'ndeki projelerin devam ettiğini dile getiren Helgurd Şeyh Necib, "Geçtiğimiz dönemde Soran'ın merkezinde, kasaba ve köylerinde bir refah devrimi başlattık. Soran sınırında çok sayıda köy yer alıyor. Projelerin tüm köy ve kasabalara ulaştırılması uzun zaman alabiliyor. Elimizdeki bütçede köylüler özel olarak dikkate alınmıştır." dedi.