Politika

İsrail: Hamas'ın askeri kanadı el-Kassam Tugayları Komutanı öldürüldü

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Muhammed Deif
Muhammed Deif
ortadoğu Hamas İsrail

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hamas'ın askeri kanadı el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif 13 Temmuz'da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta öldürüldü." denildi.

Hamas'tan henüz Deif'in öldürülmesine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. 

20 yılı aşkın bir süredir el-Kassam Tugaylarına komuta eden 58 yaşındaki Deif, uzun süredir İsrail tarafından en çok aranan üst düzey komutanlar arasındaydı.

Deif ayrıca 7 Ekim saldırısının mimarlarından biri. 

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanlarından Fuad Şükür yaşamını yitirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

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