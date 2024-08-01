Ali Rahmani: Erbil ticaret açısından önemli bir konuma sahip

Kazvin Vali Yardımcısı Ali Rahmani, Erbil'in Irak şehirleri ile komşu ülkeler arasındaki ticaret alışverişi açısından önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Erbil Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Erbil Vali Vekili Hemin Kadir, Vali Yardımcısı Ali Rahmani, İran'ın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Abbas İskenderi'den oluşan İran İslam Cumhuriyeti'nden gelen Kazvin Viliğinden bir heyeti karşıladı.

Erbil Vali Yardımcısı Mesud Kareş'in de hazır bulunduğu görüşmede, Hemin Qadir, Kürt halkı ile İran halkları arasındaki kültür, din ve siyasi ilişkilerin derinliğine dikkat çekerek, bu ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kazvin Vali Yardımcısı Ali Rahmani ise Erbil'in ekonomik ve ticari konumunun önemine dikkat çekerek, "Erbil, Irak şehirleri ile komşu ülkeler arasındaki ticaret alışverişi açısından önemli bir konuma sahip." dedi.

Ali Rahmani de ayrıca Erbil ile Kazvin arasındaki ticari alışverişi teşvik etmeye hazır olduğunu dile getirdi.