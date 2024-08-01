Politika

ABD'den İsrail'e misilleme hazırlığında olan İran ve Hizbullah'a çağrı: Yapmayın

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ve Lübnan Hizbullahı'na Heniye ve Fuad Şükür'ün öldürülmesine karşı İsrail'e yönelik misilleme yapmamaları çağrısında bulundu.

CNN, ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani aracılığıyla İran ve Lübnan Hizbullahı yetkililerine mektup gönderdiğini aktardı.

CNN'in haberine göre Blinken, İran ve Lübnan Hizbullahı'na Heniye ve Fuad Şükür'ün öldürülmesine karşı İsrail'e yönelik misilleme yapmamaları çağrısında bulundu.

ABD merkezli New York Times'te yer alan haberde, İsrail'in Tahran'da Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'yi öldürmesinin ardından dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'e doğrudan saldırılması emrini verdiği iddia edilmişti.

Hamaney'in söz konusu emri dün sabah, İsmail Haniye'nin öldürülmesinden birkaç saat sonra kendi başkanlığında acilen düzenlenen İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında verdiği belirtilen haberde, Hamaney'in, askeri yetkililere, Haniye suikastına misilleme olarak İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiği kaydedilmişti.

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanlarından Fuad Şükür yaşamını yitirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

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