Peşmerge Bakanlığı ve uluslararası koalisyondan iş birliği vurgusu

Peşmerge Bakanlığı ile uluslararası koalisyon, iş birliği ve DAİŞ'e karşı mücadelenin sürdürülmesine mutabık kaldı.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr, dün (31 Temmuz 2024 Çarşamba) Kürdistan Bölgesi'ndeki Koalisyon Güçleri Komutanı Albay Rab Brandstetter ile bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Peşmerge Güçleri ile koalisyon arasındaki koordinasyon, reform süreci, iş birliği ve DAİŞ'e karşı mücadelenin sürdürülmesi ele alındı.

Görüşmede ayrıca Peşmerge Güçleri ile uluslararası koalisyon güçleri arasında koordinasyonun artırılmasının teşvik edilmesi de görüşüldü.

Her iki taraf da Peşmerge Güçleri ile uluslararası koalisyon arasındaki ilişkilerin Irak'ta DAİŞ ve terör gruplarının aşırı ideolojisini ortadan kaldırmaya yönelik ortak bir program ve plan hayata geçirmesinin önemini vurguladı.

Albay Rab Brandstetter, Peşmerge Bakanlığının reform sürecindeki çabalarından ve adımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, müttefiklerin Peşmerge Bakanlığındaki reform sürecinin ilerleyişi konusunda iyimser olduğunu ifade etti.