İran: Heniyye suikastına vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşı verecekleri karşılığı değerlendirdiklerini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Tahran'da Heniyye için düzenlenen cenaze töreninde, İran devlet televizyonuna konuşan Bakıri, Heniyye suikastına karşı verecekleri karşılığı değerlendirdiklerini söyledi.

Muhammed Bakıri, "Direniş ekseni ve biz, Şehit Heniyye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz. Çeşitli adımlar atılmalıdır. İsrail kesinlikle pişman olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanı, söz konusu adımın atılacağının altını çizdi.

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.